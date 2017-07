House of Cards en Better Call Saul genomineerd voor Emmy Awards 2017

HBO-serie Westworld en NBC-komedieserie Saturday Night Live zijn de grootste kanshebbers voor een Emmy Award. Beide series zijn tweeëntwintig keer genomineerd in verschillende categorieën.

De Emmy's, Amerika's belangrijkste televisieprijzen, worden zondag 12 september uitgereikt in het Microsoft Theater in Los Angeles. Anna Chlumsky, Shemar Moore en Hayma Washington kondigden de genomineerden aan.

De afgelopen jaren was de serie Game of Thrones de grote winnaar bij de Emmy Awards, maar dit jaar komt de serie niet in aanmerking voor een award omdat het nieuwste seizoen pas na 12 september uitkomt. Dramaseries als Stranger Things, The Crown,The Handmaid's Tale,This Is Us en Westworld werden voor de uitreiking gezien als de grote kanshebbers voor een nominatie.

Categorieën

De awardshow kent drie verschillende categorieën: series en films, hoofdrollen en bijrollen. Onder die categorieën vallen de subcategorieën beste komedieserie, beste dramaserie, beste miniserie, beste televisiefilm, beste mannelijke hoofdrol in een dramaserie, beste vrouwelijke hoofdrol in een dramaserie, beste mannelijke hoofdrol in een miniserie of film en beste vrouwelijke hoofdrol in een miniserie of film.

Verder zijn er de categorieën beste mannelijke hoofdrol in een komedieserie, beste vrouwelijke hoofdrol in een komedieserie, beste mannelijke bijrol in een dramaserie, beste vrouwelijke bijrol in een dramaserie, beste mannelijke bijrol in een miniserie of film, beste vrouwelijke bijrol in een miniserie of film, beste mannelijke bijrol in een komedieserie, beste vrouwelijke bijrol in een komedieserie.

Series en films

In de categorie beste komedieserie zijn Atlanta, Black-ish, Master of None, Modern Family, Silicon Valley, Unbreakable Kimmy Schmidt en Veep genomineerd.

Better Call Saul, The Crown, The Handmaid's Tale, House of Cards, Stranger Things, This Is Us en Westworld zijn genomineerd in de categorie beste dramaserie. The Crown gaat over het Britse koningshuis, waarin het leven van Koningin Elizabeth II als vorstin wordt belicht. Het verhaal van The Handmaid's Tale speelt zich af in de nabije toekomst in de Verenigde Staten, waarin mannen het voor het zeggen hebben. Stranger Things is een sciencefiction serie gesitueerd rondom de stad Hawkins. Nadat een jongetje is verdwenen wordt het stadje geteisterd door mysterieuze bovennatuurlijke zaken.

In This Is Us worden verschillende mensen met verschillende verhalen gevolgd. Het enige wat zij hebben hebben, is dat ze op dezelfde dag geboren zijn. De serie Westworld ​is gebaseerd op de gelijknamige film uit 1973. HBO omschrijft Westworld als 'een duister avontuur over het kunstmatige bewustzijn en de toekomst van de zonde'. Onder anderen Ed Harris en Anthony Hopkins spelen in de serie. House of Cards is de grootste hit van betaalzender Netflix. De serie vertelt over een manipulatieve politicus (Kevin Spacey) die samen met zijn vrouw carrière maakt in Washington.

In de categorie beste miniserie zijn Big Little Lies, Fargo, Feud: Bette And Joan, Genius en The Night Of genomineerd.

Hoofdrollen

In de categorie beste mannelijke hoofdrol in een dramaserie zijn Sterling K. Brown (This Is Us), Anthony Hopkins (Westworld), Bob Odenkirk (Better Call Saul,) Matthew Rys (The Americans), Liev Schreiber (Ray Donovan), Kevin Spacey (House of Cards) en Milo Ventimiglia (This is Us) genomineerd.

Viola Davis (How To Get Away With Murder), Claire Foy (The Crown), Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale), Keri Russell (The Americans), Evan Rachel Wood (Westworld) en Robin Wright (House of Cards) zijn genomineerd in de categorie beste vrouwelijke hoofdrol in een dramaserie.

In de categorie beste vrouwelijke hoofdrol in een miniserie of film zijn Carrie Coon (Fargo), Felicity Huffman (American Crime), Nicole Kidman (Big Little Lies), Jessica Lange (Bette And Joan), Susan Sarandon (Bette And Joan) en Reese Witherspoon (Big Little Lies) genomineerd.

Anthony Anderson (Black-ish), Aziz Ansari (Master of None), Zach Galifianakis (Baskets), Donald Glover (Atlanta), William H. Macy (Shameless) en Jeffrey Tambor (Transparent) zijn genomineerd in de categorie beste mannelijke hoofdrol in een komedieserie.

In de categorie beste vrouwelijke hoofdrol in een komedieserie zijn Pamela Adlon (Better Things), Jane Fonda (Grace and Frankie), Alison Janney (Mom), Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt), Julia Louis-Dreyfus (Veep), Tracee Ellis oss (Black-ish), Lily Tomlin (Grace and Frankie) genomineerd.

Black Mirror: San Junipero, Dolly Parton's Christmas of Many Colors: Circle of Love, The Immortal Life Of Henrietta Lacks, Sherlock: The Lying Detective en The Wizard Of Lies zijn genomineerd in de categorie beste televisiefilm.

Bijrollen

In de categorie beste mannelijke bijrol in een komedieserie zijn Louie Anderson (Baskets), Ty Burrell (Modern Family), Alec Baldwin (Saturday Night Live), Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt), Tony Hale (Veep) en Matt Walsh (Veep) genomineerd

Anna Dowd (The Handmaid's Tale), Samira Wiley (The Handmaid's Tale), Uzo Aduba (Orange Is The New Black), Millie Bobby Brown (Stranger Things), Chrissy Metz (This Is Us), Thandie Newton (Westworld) zijn genomineerd in de categorie beste vrouwelijke bijrol in een dramaserie.

In de categorie beste mannelijke bijrol in een dramaserie zijn Jonathan Banks (Better Call Saul), David Harbour (Stranger Things), Ron Cephas Jones (This is Us), Michael Kelly (House of Cards), John Lithgow (The Crown), Mandy Patinkin (Homeland), Jeffrey Wright (Westworld) genomineerd.

Judy Davis (Feud: Bette And Joan), Laura Dern (Big Little Lies), Jackie Hoffman (Feud: Bette And Joan), Regina King (American Crime), Michelle Pfeiffer (The Wizard Of Lies) en Shailene Woodley (Big Little Lies) zijn genomineerd in de categorie beste vrouwelijke bijrol in een miniserie of film.

In de categorie beste mannelijke bijrol in een miniserie of film zijn Bill Camp (The Night Of), Alfred Molina (Feud: Bette And Joan), Alexander Skarsgard (Big Little Lies), David Thewlis (Fargo), Stanley Tucci (Feud: Bette And Joan) en Michael K. Williams (The Night Of) genomineerd.

Vanessa Bayer (Saturday Night Live), Anna Chlumsky (Veep) Kathryn Hahn (Transparant), Leslie Jones (Saturday Night Live), Judith Light (Transparant) en Kate McKinnon (Saturday Night Live) zijn genomineerd in de categorie beste vrouwelijke bijrol in een komedieserie.