Dunkirk toch op 70mm te zien

Het gaat om een exclusieve vertoning in de Benelux.

Distributeur Warner Bros. liet vorige week nog weten vooralsnog geen plannen te hebben Dunkirk op 70mm in Nederland uit te brengen.

Regisseur Nolan en de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema besloten Dunkirk op 65/70mm te draaien. Het breedbeeldformaat maakt sinds enige tijd weer een opmars door, hoewel digitaal draaien de norm is.

Evacuatie

EYE is een van de weinige theaters in de Benelux die het 70mm-formaat nog kan vertonen. In de Verenigde Staten zijn er 125 zalen waar Dunkirk in 70mm te zien zal zijn. De oorlogfilm vertelt over de evacuatie van honderdduizend Britse en Franse soldaten die in de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s waren omsingeld op de stranden van Duinkerke.

De digitale versie van Dunkirk is vanaf 20 juli in de bioscopen te zien.