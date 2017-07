Producent die film over Erdogan maakte gearresteerd

Ali Avci en een andere persoon zijn in hechtenis genomen in het huis van de producent in Istanbul, meldde het Turkse persbureau DHA donderdag. Avci wordt beschuldigd van lidmaatschap van de Gülen-beweging.

Ankara beschouwt deze beweging rond de in Amerika in ballingschap levende geestelijke Fethullah Gülen als een terroristische organisatie. De Turkse leiders houden hem verantwoordelijk voor de poging tot staatsgreep van juli 2016.

Avci is producent van de film Reis (leider), die in maart in de Turkse bioscopen kwam. De rolprent verhaalt over de jeugd en de eerste jaren van de politicus Erdogan. Avci is ook regisseur van de film Uyanis (ontwaken) die volgens Turkse media over de poging tot staatsgreep op 15 juli 2016 gaat. In de trailer wordt verteld wat er gebeurd had kunnen zijn als de staatsgreep succesvol was geweest. In een fictieve volgorde wordt weergegeven hoe Erdogans familie wordt gedood en de rebellen een wapen tegen het hoofd van de president houden.