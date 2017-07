Actrice Lily James gecast voor vervolg Mamma Mia

Dat meldt de Hollywood Reporter.

De Britse James speelde in 2015 de hoofdrol in de live action-verfilming van de Disneyklassieker Cinderella. Ook had ze een vaste rol in de serie Downton Abbey.

Mamma Mia: Here We Go Again is het vervolg op Mamma Mia uit 2008. De filmadaptatie van de gelijknamige musical is gebaseerd op liedjes van de Zweedse popgroep ABBA. De film was een regelrechte hit en leverde productiemaatschappij Universal wereldwijd bijna 600 miljoen dollar op.

Het vervolg zal zich deels afspelen in het verleden om te laten zien hoe relaties uit het eerste deel zijn ontstaan. In de film zullen zowel nog niet gebruikte ABBA-liedjes, als enkele klassiekers te horen zijn. Een groot deel van de originele cast, waaronder Meryl Streep, Pierce Borsnan, Amanda Seyfried en Colin Firth zullen terugkeren in de tweede film.

Mamma Mia: Here We Go Again staat gepland voor 20 juli 2018.