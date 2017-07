Regisseur Matt Reeves werkt aan nieuw script The Batman

Dat onthulde Reeves in de podcast Happy Sad Confused van MTV. De regisseur neemt het stokje over van Ben Affleck die in eerste instantie de nieuwe batmanfilm zou regisseren. Affleck kruipt wel opnieuw in de rol van de gemaskerde superheld.

"We starten met een heel nieuw verhaal", geeft Reeves aan wanneer hem gevraagd wordt naar zijn plannen voor de film. "Verder kan ik er nog weinig over zeggen, ik heb mij de afgelopen drie jaar volledig gericht op War for the Planet of the Apes."

Volgens The Hollywood Reporter vertelde Reeves eerder dat hij van Batman een 'emotioneel' karakter wil maken. In het originele script was een rol weggelegd voor Joe Manganiello als de slechterik Deathstroke. Of Reeves dit personage in zijn versie gaat gebruiken is niet bekend.

The Batman staat gepland voor 2018.