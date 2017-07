Recensieoverzicht: War for the Planet of the Apes is 'potsierlijke blockbuster'

NRC – Vier sterren

"De buitengewoon realistische primaten uit de film zijn het resultaat van motion capture (mo-cap). Daarbij worden bewegingen van acteurs, onder wie Andy Serkis, via sensoren vastgelegd en wordt digitaal een chimpansee, gorilla of orang-oetan geanimeerd. (…) De aap wordt mens, de mens een beest. War for the Planet of the Apes is net als de voorgaande delen een intelligente, uitstekend gemaakte blockbuster. (…) Wat onderscheidt mens van dier? Met het soortisme van de kolonel wordt korte metten gemaakt: het lijkt er zelfs op dat de kortzichtige, beestachtige mens zijn eigen ondergang orkestreert. En zo kan Caesar als Messias zijn volk naar het Beloofde Land leiden. De toekomst is aan de aap. Of is hij de nieuwe mens?"

Lees hier de volledige recensie

Volkskrant – Twee sterren

"Hoe knap gemaakt ook, het lompe effectbejag is gewoon potsierlijk. Kijken naar apenkoppen die op fluistertoon hun oorlogstrauma's bespreken: deze Apes mist inhoud.(…) Technisch is zodoende ook deze Apes uitmuntend. Inhoudelijk bezwijkt de film na een opvallend lange en kalme aanloop, waarin Caesar en consorten als oorlogsvluchtelingen zoeken naar een nieuw onderkomen, onder zijn eigen gewicht. (…) Het wringt, de wijze waarop het avontuur uit de vorige films wordt verdrongen door bloedserieuze oorlogswaanzin vol lomp effectbejag. Hoe knap gemaakt ook, kijken naar droevige apenkoppen die op fluistertoon hun oorlogstrauma's bespreken wordt op een gegeven moment ronduit potsierlijk, in War for the Planet of the Apes."

Lees hier de volledige recensie

AD – Vier sterren

Het na- én het voordeel van de nieuwe versie van Planet of the Apes is dat er in dit hoofdstuk van de sage erg veel verwijzingen naar andere films (en de Bijbel) zitten. Dat wekt enerzijds de lachlust op, maar aan de andere kant is het ook aangenaam om de citaten te herkennen. (…) Helemaal bont maakt Woody Harrelson het, die als een geschifte, kaalgeschoren kolonel de apen als slaven gebruikt om een gigantische muur tegen een invasie te laten bouwen. De vergelijking met Marlon Brando uit Apocalypse Now is overduidelijk. In een paar scènes is zelfs de graffititekst 'Ape-ocalypse Now' in een ondergrondse gang gekalkt. (…) Wie dergelijke knipogen kan waarderen zal zeker lol beleven. Deze episode is nog donkerder dan de vorige films. Maar de boodschap blijft hetzelfde: eigenlijk zijn apen veel betere aardbewoners dan mensen.

Lees hier de volledige recensie