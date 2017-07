The Shallows-regisseur maakt mogelijk Suicide Squad 2

Verschillende filmsites waaronder The Hollywood Reporter en Deadline schrijven over de gesprekken tussen studio Warner Bros. en de regisseur.

Collet-Sera maakte in 2016 nog The Shallows met Blake Lively in de hoofdrol. De regisseur werkte eerder regelmatig samen met Liam Neeson voor de films Unknown, Non-Stop en Run All Night. De deal is nog niet zeker: Collet-Sera heeft eerder getekend voor de regie van een televisieserie, waardoor er mogelijk problemen in zijn schema ontstaan.

Warner zou in eerste instantie de film willen laten maken door Mel Gibson, maar die moest er van af zien toen de productie van de film verder opgeschoven werd.

In het eerste deel uit 2016 speelden Jared Leto, Margot Robie en Will Smith de hoofdrollen. Zij keren ook terug in het tweede deel dat midden 2018 in bioscopen te zien moet zijn.