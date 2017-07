Quentin Tarantino werkt aan film over Charles Manson

Dat hebben bronnen bevestigd tegenover Variety.

De regisseur zou de film al hebben geschreven, maar nog niet begonnen zijn met het werven van acteurs. Tarantino werkt vaak met dezelfde acteurs. Onder de vaste gezichten in zijn films zijn onder meer Samuel L. Jackson en Michael Madsen.

Seriemoordenaar

Charles Manson en leden van zijn sekte Manson Family werden schuldig bevonden aan de gruwelijke moord op zeven mensen in 1969, onder wie de bekende actrice Sharon Tate, de hoogzwangere vriendin van de regisseur-acteur Roman Polanski. Hij zit een levenslange gevangenisstraf uit in de Corcorangevangenis in Central Valley in Californië.

Het is nog niet duidelijk of Tarantino het verhaal van de Manson-moorden in de film navertelt, of dat zijn plot zich afspeelt rond de gruwelijke misdaad uit 1969. De regisseur, die eerder onder meer Django Unchained en Pulp Fiction maakte, schuwt geweld niet in zijn films.