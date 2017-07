Katja Herbers in tweede seizoen HBO-serie Westworld

Dat schrijft Deadline.

De 36-jarige Herbers kruipt in de serie in de huid van Grace, een vaste gast van het themapark. Herbers, die eerder onder meer te zien was in de Amerikaanse series Manhattan en The Leftovers, is na Talulah Riley en Louis Herthum de derde nieuwe acteur met een vaste rol in het tweede seizoen van Westworld.

Veel acteurs uit de eerste reeks keren ook weer terug. Onder hen zijn Anthony Hopkins, Ed Harris en Evan Rachel Wood. Opnamen voor het nieuwe seizoen beginnen deze maand.