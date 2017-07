Charlize Theron beet tanden kapot bij trainen voor nieuwe filmrol

De actrice verdraaide haar knie, kneusde haar ribben en moest onder het mes omdat ze haar kaken zo hard op elkaar beet bij het trainen voor haar rol dat ze twee tanden stuk maakte, vertelt ze in Variety.

"Het gebeurde in de eerste maand van de training", aldus Theron, die verschillende vechtscènes heeft in Atomic Blonde. "Ik had vreselijke tandpijn, dat had ik nog nooit meegemaakt."

In eerste instantie dacht de actrice een gaatje te hebben, maar haar tandarts vertelde dat een operatie noodzakelijk was. Ze onderging onder meer een wortelkanaalbehandeling, waarna een botreconstructie plaatsvond.

Later werd ze nog een keer geopereerd om een metalen schroef in haar kaak te laten zetten. "Het was zwaar. Je wil in vorm komen, maar dat was moeilijk."