Amerikaanse Kermit de Kikker krijgt nieuwe stem na 27 jaar

Steve Whitmire nam de rol van Kermit en van Sesamstraats Ernie op zich na het onverwachte overlijden van The Muppers-bedenker Jim Henson in 1990.

In 2004 droeg hij Ernie over aan een opvolger, om zich meer te kunnen richten op zijn werk voor The Muppets. Volgens Deadline, dat het nieuws over het vertrek van Whitmire bekendmaakte, is de reden van zijn afscheid niet duidelijk.

Kermit krijgt volgende week al een nieuwe puppeteer: Mike Vogel. Hij was eerder verantwoordelijk voor Constantin, Kermits criminele dubbelganger in de film Muppets Most Wanted uit 2014.