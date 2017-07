John Oliver stem Zazu in nieuwe The Lion King

Dat meldt The Wrap. Eerder werd al aangekondigd dat Donald Glover in de film te horen is als Simba en James Earl Jones als Mufasa. Seth Rogen en Billy Eichner tekenden voor de rollen van Pumbaa en Timon.

De remake van The Lion King wordt geregisseerd door Jon Favreau, die vorig jaar verantwoordelijk was voor de remake van The Jungle Book. Voor de nieuwe film zal met dezelfde technieken worden gewerkt om de dieren 'tot leven te brengen.'

Oliver heeft ervaring als stemacteur. De presentator was eerder te horen in onder meer The Simpsons en Bob's Burgers en sprak de stem in van Hippe Smurf voor de smurfenfilms uit 2011 en 2013.

The Lion King moet in juli 2019 in première gaan.