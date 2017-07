Game Of Thrones-schrijver George R.R. Martin gaat nieuwe serie produceren

Dat heeft de auteur van het boek Nnedi Okorafor maandag bekendgemaakt op Twitter. Volgens Okorafor heeft zender HBO een optie genomen op de serie.

Who Fears Death speelt zich af in een post-apocalyptische versie van Soedan, waarin een jonge vrouw haar magische krachten gebruikt om haar vader, die haar verwekte tijdens een verkrachting, te verslaan. Het boek won in 2011 de World Fantasy Award.

Het zevende en voorlaatste seizoen van Game of Thrones is vanaf half juli te volgen op HBO. Martin gaf eerder aan ook bezig te zijn met spin-offs van de populaire serie. Televisiezender Syfy gaf daarnaast vorige maand groen licht voor een seriepilot gebaseerd op zijn novelle Nightflyers, die in 1987 al eens werd verfilmd.