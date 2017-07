True Blood-acteur Nelsan Ellis overleed aan hartfalen door alcoholverslaving

Dat heeft de familie van de zaterdag overleden True Blood-acteur laten weten aan Hollywood Reporter.

In de verklaring laat de familie weten dat Ellis al langer verslaafd was. Hij zou een paar keer geprobeerd hebben om van de alcohol af te kicken, zonder succes.

Vlak voor zijn overlijden was de acteur bezig zonder professionele hulp af te kicken, maar dat ging mis. Volgens zijn vader liep Ellis een infectie op en lag vier dagen in het ziekenhuis voordat hij op zaterdagochtend stierf.

Ellis nam in True Blood de rol van Lafayette Reynolds voor zijn rekening. Zijn karakter was erg populair onder de fans van de serie.

De acteur was ook te zien in enkele films zoals The Butler, The Help, The Stanford Prison Experiment en Gods Behaving Badly. Ellis was ook te zien in de tv-series The Inside en Elementary.