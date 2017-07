Moonlight-regisseur Barry Jenkins kondigt nieuwe film aan

De regisseur zal de roman If Beale Street Could Talk van schrijver James Baldwin gaan verfilmen.

Dat meldt Hollywood Reporter.

Het verhaal van het boek speelt zich af in 1974, in de New Yorkse wijk Harlem, waar het pas verloofde stel Fonny en Tish woont. Wanneer Fonny valselijk beschuldigd wordt van verkrachting, doet de zwangere Tish er alles aan om zijn onschuld te bewijzen.

De opnames voor If Beale Street Could Talk zullen in oktober van start gaan. Het is nog niet bekend welke acteurs meespelen in de film.

Jenkins kondigde in maart aan de schrijver en regisseur te worden van een nieuwe televisieserie, gebaseerd op een ander boek: The Underground Railroad van Colson Whitehead: