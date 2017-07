'Daniel Craig toch weer te zien als James Bond'

Dat meldt producent Barbara Broccoli in een interview in de Britse krant Daily Mirror. In 2015 liet de 49-jarige Craig nog optekenen dat hij liever zijn polsen zou doorsnijden dan dat hij nog een keer zou terugkeren als 007.

De afgelopen jaren werd flink gezocht naar een vervanger. Onder meer Idris Elba, Tom Hardy en Tom Hiddleston werden genoemd als kanshebbers.

Broccoli zou echter alles op alles hebben gezet om Craig over te halen. Eerder gingen al geruchten dat zij daarom zijn theaterversie van Othello naar Broadway heeft gehaald. De acteur kreeg veel lof voor zijn aandeel in het stuk en zou daardoor opnieuw met Broccoli rond de tafel zijn gegaan.

Adele

Volgens de Daily Mirror is de producent ook vastbesloten Adele weer te strikken voor de titelsong van de volgende Bondfilm, zij deed dat ook voor Skyfall uit 2012. Voor de 25e film over de Britse geheim agent is nog geen regisseur aangetrokken. Wanneer de film moet uitkomen is ook niet bekend.