Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

Ben je er inmiddels achter wie A. is? Je ontdekt het in de allerlaatste aflevering van Pretty Little Liars. Ook van Orphan Black en Shadowhunters: The Mortal Instruments verschenen nieuwe afleveringen.

Nieuw op Netflix is de serie Limitless, waarin Brian Finch na het slikken van een experimentele pil 100% van zijn hersens kan benutten. Dit levert de nodige problemen op. Van Hostages verscheen het tweede seizoen en De series Mad Men en Wallander zijn terug op Netflix.

Films

Brad Pitt speelt in Moneyball de honkbalcoach die op basis van een baanbrekende computeranalyse een sterrenploeg samenstelt. De biopic The Program vertelt het verhaal van de gevallen wielrenheld Lance Armstrong. In The Amazing Spider-Man speelt Andrew Garfield de spinnenman met toenmalige vriendin Emma Stone aan zijn zijde. Het Witte Huis wordt aangevallen in actiefilm White House Down met Channing Tatum en Jamie Foxx. Keira Knightley en Sienna Miller strijden om het hart van Matthew Rhys in het romantische drama The Edge of Love. Voor liefhebbers van Nederlandse films is er romcom Mannenharten 2 met onder anderen Barry Atsma en Jeroen Spitzenberger.

Documentaires

Extraordinairy: The Stan Romanek Story vertelt de fascinerende verhalen van een man die contact met buitenaards leven had. In Out of Thin Air word je getuige van het vreemdste criminele onderzoek ooit: zes verdachten bekennen schuldig te zijn aan twee moorden die ze waarschijnlijk niet gepleegd hebben.

Cabaret

Hans Teeuwen gaat in Real Rancour tekeer tegen politieke correctheid.