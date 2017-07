Componist Ennio Morricone geëerd tijdens filmmaand KINO Rotterdam

De titels die worden vertoond zijn The Battle of Algiers van regisseur Gillo Pontecorvo (1966), The Good the Bad and the Ugly van Sergio Leone (1966), The Sicilian Clan van Henri Vermeuil (1969) en The Untouchables van Brian de Palma (1987). Voor die laatste titel, een epos over de strijd tegen Al Capone, ontving Morricone een van zijn zes Oscarnominaties. Hij ontving het beeldje pas vorig jaar, voor The Hateful Eight van Quentin Tarantino.

De Italiaanse maestro verzorgde de afgelopen zestig jaar de soundtracks voor meer dan vijfhonderd film- en televisieproducties. Hij geldt als een van de invloedrijkste filmcomponisten van de twintigste eeuw. Zijn bekendste nummer was de soundtrack van Once Upon a Time in the West, die met meer dan tien miljoen verkochte exemplaren een van de meest succesvolle filmmuziekalbums ooit werd.