Nederlandse film wint prijs op prestigieus filmfestival Tsjechië

Dat heeft producent Jamillah van der Hulst zaterdagavond gemeld.

Dede van de Georgische regisseur Mariam Khatchvani gaat over het leven van een jonge vrouw die woont in een afgelegen bergdorp in Georgië waar het leven strikt bestuurd wordt door eeuwenoude traditie. Dina’s grootvader heeft haar uitgehuwelijkt aan David. Maar Dina ontwikkelt gevoelens voor de knappe soldaat Gegi en komt voor de keuze of zij de traditie durft aan te vechten.

De film werd ontwikkeld met ondersteuning van het Sundance Screenwriters Lab en de Fabrique des Cinemas du Monde in Cannes. Dede is ook ondersteund door het Nederlandse initiatief The Dutch Film Club, een groep van bedrijven en particulieren die financiële steun bieden aan talentvolle filmmakers wereldwijd.

Het is niet bekend wanneer Dede in de Nederlandse bioscopen te zien is.