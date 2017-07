True Blood-acteur Nelsan Ellis (39) overleden

In de serie, die ook in Nederland was te zien, speelt hij Lafayette Reynolds. In een verklaring laat HBO weten bedroefd kennis te hebben genomen van het overlijden van Ellis.

De Amerikaanse betaalzender roemt de acteur en zegt dat hij door de vertolking van Lafayette Reynolds een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het succes van de serie.

Ellis was verder te zien in enkele films. In The Butler speelde hij de rol van Martin Luther King. Verder had hij rollen in The Help, The Stanford Prison Experiment en Gods Behaving Badly. Naast zijn rol in True Blood was Ellis ook te zien in de tv-series The Inside en Elementary.