Recensieoverzicht: Michiel Huisman houdt zich net staande in matige thriller 2:22

De Volkskrant - twee sterren

"De halfontwikkelde personages geloven het ene moment het ene, dan weer het andere, en snappen pas wat er aan de hand is zo'n half uur nadat de kijker heeft uitgevogeld waar het zo ongeveer naar toe zal gaan. Huisman? Die houdt zich nog net staande. Maar veel meer kun je hier ook niet van hem verlangen."

AD - twee sterren

"Fans van Huisman komen zeker aan hun trekken. Herhaaldelijk stapt hij in en uit bed om zijn torso te tonen. Maar een meer aannemelijk verhaal had de film nog aantrekkelijker gemaakt."

Trouw - twee sterren

"De Australische regisseur Paul Currie doet er wel alles aan om zijn film, die grotendeels in Sydney werd gemaakt, en slechts een paar opnamen in New York telt, op een Amerikaanse thriller te laten lijken. Hij hanteert daarvoor de beeldtaal van een gelikte commercial met Michiel Huisman als de mooie man die op drift raakt, maar totaal uitdrukkingsloos blijft."

De Telegraaf - geeft geen sterren

"Paul Currie, tot nu toe uitsluitend actief als producent, maakt met 2:22 een regiedebuut dat heel hard ’namaak!’ schreeuwt. Ook zaagt hij één voor één de stoelpoten weg onder een mysterie dat eerst nog wel weet te intrigeren, maar gaandeweg steeds ongeloofwaardiger wordt."

Het Parool - Twee sterren

Films als Source code (2011) en Edge of tomorrow (2014) draaien om hoofdpersonen die vastzitten in een tijdlus waarin gebeurtenissen zich maar blijven herhalen. Door dat uitgangspunt flirten dit soort films zowel met sciencefiction als met sprookjes. In die spagaat zweeft ook 2:22, dat de meest generiek mogelijke invulling van de tijdlus-thriller brengt.

