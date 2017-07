Componist John Williams doet weer de muziek voor film Steven Spielberg

Williams maakt de soundtrack voor de The Papers, die eind dit jaar uitkomt.

Spielberg werkt op dit moment aan twee films. Naast The Papers verschijnt ook de sciencefiction-thriller Ready Player One, die in maart in de bioscopen te zien zal zijn, van zijn hand. Die film wordt gedaan door Back to the Future- en Forrest Gump-componist Alan Silvestri.

Williams redt het niet om beide titels te doen, zo meldt vakblad Variety zaterdag. Silverstri en Spielberg kennen elkaar ook al decennia lang; Spielberg was als producer verbonden aan de Back to the Future-trilogie.

Wereldberoemd

Spielberg en Williams maakten samen de afgelopen veertig jaar 27 films. Enkele wereldberoemde soundtracks die de componist voor Spielberg maakte, zijn Jaws, E.T., Schindler's List, Raiders of the Lost Ark en Jurassic Park. Voor de eerste drie films ontving Williams een Oscar.

Daarnaast was de Amerikaanse componist ook verantwoordelijk voor de muziek van klassiekers als Superman, Harry Potter, Home Alone en Star Wars.