Ruben van der Meer speelt hoofdrol in regiedebuut Theo Maassen

Van der Meer is naast Ellen Parren, Christine de Boer, Jan-Paul Buijs en de Vlaamse acteur Bruno Vanden Broecke te zien in Billy. Later worden er meer namen van acteurs bekend.

De eerste film van Theo, die zelf niet speelt in Billy, gaat over de beroemde buikspreker Gerard de Groot en zijn immens populaire pop Billy. Het duo belandt in een relatiecrisis wanneer Gerard verliefd wordt op zijn buurvrouw Merel, maar Billy valt voor fotomodel Belinda.

De komedie, die wordt opgenomen in Heerlen, wordt naar verwachting in februari uitgezonden op NPO 3. De film is een coproductie van Pupkin en NTR en komt tot stand met steun van de gemeente Heerlen.