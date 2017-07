Recensieoverzicht: Spider-Man Homecoming is 'verfrissende herstart'

De Volkskrant - drie sterren

"De superheld met spinnenkracht krijgt met Spider-Man: Homecoming zijn derde make-over in vijftien jaar: na eerdere vertolkingen door Tobey Maguire (in 2002, 2004 en 2007) en Andrew Garfield (in 2012 en 2014) moet de getalenteerde acteur Tom Holland (21) het personage onderscheiden van zijn voorgangers en vooral van zijn collega-superhelden door Spider-Mans jeugdigheid te benadrukken Wat dat betreft is de film geslaagd: Hollands Spider-Man, op school slechts bekend als nerd Peter Parker, durft dat ene leuke klasgenootje na enige twijfel toch niet te zoenen wanneer hij na een spectaculaire reddingsactie ondersteboven voor haar hangt, terwijl Tobey Maguire zijn geliefde anno 2002 in precies dezelfde situatie verleidde tot een klassieke filmkus. Aan de rest van de film - dat wil zeggen: actie en plot - is helaas minder zorg besteed."

NRC - vier sterren

"Spider-Man: Homecoming onttrekt zich aan de 'franchise fatigue': een levendige blockbusterfilm die een onverwachts frisse kijk biedt op de puberende superheld. De versie is een highschoolfilm van het Harry Potter-type, met Iron Man als wijze, maar afwezige Perkamentus die de blunderende tovenaarsleerling door de adolescentie helpt. Hij geeft de piepjonge Spider-Man een tenue vol hightech-gadgets, waarmee die net zo komisch stuntelt als met zijn superkrachten. Peter Parker hoeft niet direct de wereld te redden, maar krijgt alle ruimte voor strapatsen met docenten, vriendjes, meisjes en vaderfiguren. De humor, veerkracht en overmoed van de adolescentie staat centraal: Peter Parker die eigenwijs op jacht gaat naar veel te groot wild omdat hij voor vol wil worden aangezien. Homecoming volgt een grappig, soms hilarisch avontuur dat halverwege – op weg naar 'prom night' - een onverwachte wending neemt. En zo overwint jeugdige geldingsdrang 'franchise fatigue'. Deze superpuber kan weer jaren mee."

Trouw - vier sterren

"Een van de aangename eigenschappen van Homecoming, behalve de luchtige toon, is dat het geen uitstalkast van hysterische actiescènes is. Spider-Mans rivaal is The Vulture (uitstekende rol van Michael Keaton, die eerder vleugels kreeg in 'Birdman' en 'Batman'), maar ook al bepaalt die de climax van de film, de strijd tussen de twee is bijzaak. Dat wil zeggen, de film is door een team van minstens zes scenaristen zo vernuftig in elkaar gezet, dat de tweestrijdvoelt als bijzaak, ook al geeft die wel degelijk de koers van de film aan. Hoe effectief Homecoming is gerealiseerd, gezien de uitgebreide marketingstrategie van het Marvel Cinematic Universe, blijkt aan het slot. Als je, behalve naar de volgende Spider-Man-film, ook nieuwsgierig bent naar de nieuwe film van The Vulture."

AD - vier sterren

"De herstart van Spider-Man, de derde versie in de recente filmserie, begint niet slecht. De keuze van Tom Holland als de spinnenman werkt uitstekend. Met het onbesuisde karakter van Parker, een puber met een dubbelleven, kan Holland heel goed uit de voeten. Spider-Man: Homecoming heeft een andere insteek dan de vorige films uit de reeks. Tobey Maguire (drie keer) en vooral Andrew Garfield (twee keer) leden al snel aan metaalmoeheid. Holland oogt fris, onbevangen en komt sympathieker over. Ook heeft deze Spider-Man een interessante tegenspeler. Sluw gecast is Michael Keaton die als de vliegende schurk Vulture eindelijk kan aantonen wat zijn Oscarwinnende rol in Birdman eigenlijk in petto had."

De Telegraaf - 3,5 ster

"Regisseur Jon Watts vermengt in Spider-Man: Homecoming het genre van de highschool-komedie succesvol met dat van de superheldenfilm. Vooral de onzekerheden en blunders van de titelheld geven dit Marvel-avontuur daarbij een warm kloppend hart. Omdat ze van Spider-Man een doodgewone puber maken. Een scholier die een stille liefde koestert voor de onbereikbare Liz (Laura Harrier) en wegdroomt in sommige lessen, terwijl hij zijn praktikum Scheikunde gebruikt om zijn webvloeistof te perfectioneren. Ook de humor werkt. De met digitale effecten overladen actiescènes bieden intussen weinig nieuws onder de zon, maar blijven in deze verfrissende genremix amusant genoeg."

Het Parool - drie sterren

"In de Avengersfilm Captain America: civil war (2016) werd de supertiener uit New York bij het sterrenteam ingelijfd, voor een gastoptreden als opmaat naar een nieuw soloavontuur. Het was een merkwaardige manier om de nieuwe vertolker Tom Holland te introduceren. De jonge acteur maakte na Tobey Maguire en Andrew Garfield echter een puike indruk: de derde spinneman van dit millennium is de eerste die er daadwerkelijk als een puber uitziet. Na drie films met Maguire en twee met Garfield onderscheidt de nieuwe variant zich vooral van de voorgangers door de overlappingen met de recente Avengersfilms.De aanstekelijke pubergrapjes zijn welkom en geslaagd, maar de lawine aan verwijzingen naar andere Marvelfilms, tv-series en strips is flauwe borstklopperij. Of slimme marketing."

