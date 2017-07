Paul Verhoeven weet niet of seks in films nog verkoopt

"Mensen willen dat ook helemaal niet", aldus Verhoeven (78) in gesprek met Opzij.

De Nederlandse regisseur werd bekend met de verfilming van Jan Wolkers' boek Turks Fruit. In de film uit 1973 werd bloot niet geschuwd en ook in de films die Verhoeven er na maakte (Spetters, Showgirls, Basic Instinct) is seks een belangrijk onderdeel.

"Omdat seks natuurlijk hartstikke belangrijk is, nietwaar? Ik ben altijd verrast als mensen vragen: waarom gebruik je zoveel seks en geweld? Maar de hele mensheid hangt natuurlijk af van die baby’s", aldus Verhoeven.

Verhoeven: "Als er niet geneukt wordt, stopt het toch? Die seks is gemaakt voor die baby’s. En niet andersom. Dat is gewoon Darwin. De soort drukt zich door, zo blijkt de natuur in elkaar te zitten. Maar normaal gesproken zou je als mens toch niet zomaar op een ander gaan liggen?"