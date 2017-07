Film Baby Driver krijgt mogelijk een vervolg

"De studio heeft me gevraagd na te denken over het schrijven van een vervolg", onthult Wright. "En dit is er een waarvan ik misschien wel een sequel zou maken, omdat ik denk dat de personages nog ergens heen kunnen."

Baby Driver gaat over gangster-tegen-wil-en-dank Baby (Ansel Elgort), die een opmerkelijk talent heeft voor het besturen van vluchtauto's en een grote passie voor muziek. De film heeft een klein Nederlands tintje: Radar Love van de Haagse formatie Golden Earring en Hocus Pocus van rockband Focus worden als achtergrondmuziek gebruikt tijdens een van de achtervolgingen in de film.

Het zou de eerste keer zijn dat Wright een vervolgfilm maakt. Zijn eerdere films Hot Fuzz, Shaun of the Dead en The World's End worden nog weleens aangeduid als de Cornetto-trilogie, maar hebben inhoudelijk niet veel met elkaar van doen.