Spider-Man-acteur Tom Holland heeft liever geld dan roem

"Wat probeer je duidelijk te maken? Denk je dat mijn film geen geld gaat opleveren?", aldus Holland. De 21-jarige acteur speelt de hoofdrol in Spider-Man: Homecoming, die vanaf woensdag te zien is in Nederlandse bioscopen.

"Veel geld en niemand weet ervan? Of geen geld en iedereen weet ervan? Dan ga ik toch voor veel geld en niemand weet ervan", aldus Holland.

De acteur is de derde die de rol van superheld Spider-Man, die webben uit zijn handen schiet, vertolkt. Eerder speelden Tobey Maguire en Andrew Garfield al eens de in roodgeklede Marvel-held. In gesprek met NU.nl wil hij zijn favoriet niet benoemen.

"Mijn favoriet is denk ik Tom Holland. Hij is mijn favoriete Spider-Man. Hij is echt een toffe gast en hij is gewoon geweldig", aldus de acteur lachend.