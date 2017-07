Seth Rogen wil geen grote superheldenfilms maken

In gesprek met Vulture zegt de 35-jarige acteur dat hij groot fan is van de striphelden die in de films voorbij komen. "Wij (Rogen en Evan Goldberg, red.) liepen misschien wel een beetje voor op de hele superheldentrend toen we The Green Hornet maakte."

Rogen denkt dat daar wellicht ook het probleem ligt: hij en Evans waren er te vroeg bij. "We voelden ons er altijd al zo tot aangetrokken. Terwijl we dat gevoel helemaal niet hebben bij de Marvel- en DC-films."

De acteur maakt liever films die afwijken van wat iedereen maakt. Momenteel werkt hij aan de televisieserie Preacher. Voor het maken van de superheldenfilms die nu verschijnen zijn er wat hem betreft te veel regeltjes. "Op televisie mag je ook veel meer, als je te ver gaat in een film wil niemand financieren. Bij een serie kun je ergens naar toebouwen en is het mogelijk veel meer vreemde dingen te doen."