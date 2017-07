Monic Hendrickx presenteert RTL-programma Kroongetuige

Dat maakte RTL maandagavond bekend.

In Kroongetuige krijgen negen bekende Nederlanders de taak een fictieve moord in het Zweedse dorpje Öregrund op te lossen. "Je hebt een moord, dat is fictie, en het onderzoek, dat is echt", legde Hendrickx uit in RTL Boulevard. "Ik ben eigenlijk de lijm tussen de fictie en de reality."

De actrice vond het "heerlijk" om in Zweden opnames te maken. "Ik vond het echt een feest om hier te zijn, echt het einde van de wereld. Je strijkt neer op een te gekke plek met een leuk, echt professioneel, goed lopend team. Iedereen werd erin meegesleept en ik zelf eigenlijk ook veel harder dan ik had verwacht."

Eén van de negen deelnemende BN'ers weet wel wie de moord heeft gepleegd en probeert het onderzoek van zijn collega's te traineren. Aan het einde van elke aflevering moeten de BN'ers een proces-verbaal opstellen. Wie dat het slechtst doet, moet Kroongetuige verlaten. In de laatste aflevering moet ook de kroongetuige, die zwijggeld heeft gekregen, worden ontmaskerd. Welke BN'ers voor het programma in de huid van rechercheur kruipen, wordt later bekendgemaakt.