Robert Downey Jr. wil op hoogtepunt stoppen met rol Iron Man

Dat zegt hij in een interview met de Australische website News.com.au.

De acteur vertelt dat hij de films waar hij als Iron Man te zien is niet wil verpesten "alleen maar omdat ik zo nodig nog een keer moet".

"Ik wil daarom stoppen voordat het beschamend wordt", aldus Downey Jr..

Volgens de acteur had hij allang afscheid kunnen nemen van zijn iconische rol, ware het niet dat het spelen van Iron Man hem nog steeds uitdaagt. Downey Jr. is dan ook opnieuw te zien als het personage in de film Spider-Man: Homecoming.

"Het was alsof ik weer in de schrijfkamer van de eerste Iron Man-film zat", vertelt Downey Jr. over het maken van de film. "Het voelde letterlijk als 'thuiskomen' en niet alsof ze me ergens even tussen gingen proppen. Ik mocht mijn eigen ideeën meebrengen", aldus de acteur.

Spider-Man: Homecoming is vanaf donderdag 6 juli in de bioscopen te zien.