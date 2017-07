Uma Thurman denkt dat vrouwen zich sterker voelen door Kill Bill

"Vrouwen kwamen vaak op me af en dan vertelden ze me dat de film ze heeft geholpen in hun leven, omdat ze zich onderdrukt voelden, een moeilijke tijd hadden, een slechte partner of onzeker waren over zichzelf", vertelde Thurman. "Kill Bill gaf deze vrouwen de energie om te overleven en dat helpt. Het is een van de meest dankbare dingen die ik ooit heb ervaren als reactie op een kunstwerk", vervolgde de actrice.

Thurman, die haar 15-jarige zoon Levon Roan had meegenomen naar het filmfestival, werd gevraagd welke Tarantino-film de favoriet is van haar kinderen. Na lang twijfelen was het haar zoon die vanuit de zaal riep dat Pulp Fiction de favoriete film in huize Thurman is.

De actrice heeft naast Levon Roan nog een 18-jarige dochter genaamd Maya, met haar voormalige echtgenoot, acteur Ethan Hawke. Ook heeft ze een 5-jarig dochtertje Luna van haar ex-vriend, de Franse bankier Arpad Busson.