'Jef Alberts' keert terug naar Goede Tijden, Slechte Tijden

Personage Jef Alberts verhuisde in januari 2016 naar Frankrijk, maar wordt nu gebeld vanwege een vervelende reden. Hij moet voor een begrafenis terug naar Nederland.

Braat was ruim 25 jaar te zien in GTST. Hij wilde na zijn afscheid graag "nieuwe dingen" gaan doen, vertelde hij begin 2016 aan tafel bij RTL Late Night. Toch maakt hij nu een comeback in Meerdijk en is Jef Alberts ook na de zomer weer te zien. Het is niet duidelijk of het om een tijdelijke terugkeer gaat.

GTST sluit aanstaande vrijdag af met de zomercliffhanger en keert op maandag 4 september terug op RTL 4.