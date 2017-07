Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Deze week kwam onder meer de spraakmakende Netflix Original-film Okja uit van de Koreaanse regisseur Joon Ho-Bong (Snowpiercer) uit.

In deze fantasyfilm probeert Mija een genetisch gemanipuleerd varken te redden uit de klauwen van een kwaadaardige multinational. Met belangrijke bijrollen voor Jake Gyllenhaal (Source Code) en Tilda Swinton (Doctor Strange).

Series

In de Netflix Original-serie Gypsy speelt Naomi Watts een therapeute die zich op griezelige wijze nestelt in het leven van haar patiënten. Goed nieuws voor de fans van New Girl: Zooey Deschanel en haar huisgenoten zijn terug in het vijfde seizoen. In het tweede seizoen van Legends raakt uncercoveragent Martin Shedding steeds dieper in een identiteitscrisis.

De meedogenloze onderwereldbaas Tommy Shelby is terug in het derde seizoen van de grimmige misdaadserie Peaky Blinders. In het vierde seizoen van de hitserie Ray Donovan stapelen de problemen voor de Hollywood-fixer zich op. Niet alleen op zijn werk, maar ook binnen zijn verscheurde familie.

In het tweede seizoen van Tyrant zijn de gevolgen van de mislukte coup nog lang voelbaar. Bovennatuurlijke machten proberen hun greep op New Orleans te verstevigen in het vierde seizoen van The Originals. Ook verschenen er deze week nieuwe afleveringen van Orphan Black, Shadowhunters: The Mortal Instruments.

Films

In het waargebeurde drama I Am Michael moet een homoactivist (Jess Franco) kiezen tussen zijn geaardheid en zijn toewijding aan de kerk. De kersverse kroonprinses Mia dreigt te worden uitgehuwelijkt in de tienerkomedie The Princess Diaries 2: Royal Engagement.

In The International neemt Interpol-agent Clive Owen het op tegen een bank die een grote speler is in de internationale wapenhandel. Een familie wordt op kerstavond belaagd door een demonische Kerstman in de horrorcomedy Krampus.

Jem and the Holograms is een verfilming van de swingende tekenfilmserie uit de 80’s. Vier families van over de hele wereld hebben meer gemeen dan ze denken in het aangrijpende Babel met Brad Pitt. In de actiefilm Big Game wordt de Amerikaanse president (Samuel L. Jackson) in de Noorse wildernis achtervolgd door terroristen. Zijn enige hoop op overleving is een jonge jager.

Heb je na de al deze nieuwe titels nog behoefte aan dikke aanraders? Bekijk dan hier ons lijstje ‘Fargo is afgelopen - Wat nu?’.