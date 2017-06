Ridder van Kooten speelt rol in Nieuwe Tijden

Loki is charmant en vastberaden, maar doet soms dingen die niet door de beugel kunnen, zo maakte producent Endemol Shine vrijdag bekend.

Nieuwe Tijden begon vorig jaar tijdens de zomerstop van GTST. De serie gaat over een studentenhuis waar een aantal vrienden en familieleden van de vaste personages uit GTST wonen. Videoland zendt sinds februari het tweede seizoen van Nieuwe Tijden uit. Het eerste en tweede seizoen worden binnenkort ook uitgezonden op RTL5.

Van Kooten was eerder onder meer te zien in de Disney-serie Just Like Me, die binnenkort ook in Frankrijk wordt uitgezonden. Ook speelt hij een hoofdrol in Tina de Musical, die in oktober nog een aantal maal in het RAI Theater te zien is. Eerder speelde Van Kooten ook in Spangas, de Violetta-film en de musical The Sound of Music.