GTST-acteur Davy Eduard King speelt rol in film Papadagen

In de serie is hij samen met musicalacteur Jeremy Sno (The Lion King) te zien als een perfect homokoppel, zo maakte management ArtistMan vrijdag bekend.

Momenteel is King een hit op internet met Buik Billen Bonus, de nieuwe commercialreeks op AppieToday, de televisiezender van Albert Heijn. In het najaar zal hij te zien zijn in de nieuwe Net5-serie De Spa, waarin hij één van de hoofdrollen speelt. De acteur speelde eerder in Goede tijden, Slechte Tijden en Komt een man bij de dokter.

Papadagen vertelt over een groep vaders die elkaar elke donderdag zien bij een zandbak in het park. Zij hebben totaal verschillende achtergronden maar krijgen toch een band. De hoofdrollen worden gespeeld door Hajo Bruins, Ruben van der Meer, Guido Pollemans en David Lucieer.

Papadagen wordt geproduceerd door BosBros en zal vanaf het najaar uitgezonden worden op NPO.