Gillian Anderson wil meer vrouwen in crew van de X-Files

De Amerikaanse krant The Wall Street Journal bracht het nieuws over het mannenbolwerk aan schrijvers dat werkt aan het nieuwe seizoen van The X-Files. Anderson citeerde het bericht van de krant en schreef in de tweet: "En 2 van de 207 afleveringen zijn geregisseerd door vrouwen. Ik kijk uit naar de dag dat deze cijfers anders zijn".

Daarnaast plaatste ze als hashtag #TheFutureisFemale, vrij vertaald 'de toekomst is voor de vrouwen'.

In april kondigde zender Fox aan dat er een nieuw, elfde seizoen van The X-Files komt. Naast Anderson keert ook acteur David Duchovny terug als agent Fox Mulder. Het nieuwe seizoen telt tien afleveringen.

Vrouwen in industrie

Anderson heeft zich eerder uitgesproken over scheve verhoudingen tussen mannen en vrouwen in de Amerikaanse filmindustrie. In januari beklaagde ze zich over het verschil in beloning tussen mannelijke en vrouwelijke acteurs in Hollywood. Ze onthulde destijds aan het blad Vanity Fair dat de producenten van The X-Files haar in eerste instantie de helft van het gage van Duchovny boden. Ze ging niet akkoord en eiste gelijke beloning, wat ze vervolgens kreeg.

Eerder deze week plaatste Anderon's college Michelle Rodriguez een vergelijkbare oproep op sociale media: zij zou in de volgende Fast and Furious-films, waarin zij een rol vertolkt, graag meer vrouwelijke karakters zien.