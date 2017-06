'Tekenfilmserie The Jetsons terug als sitcom'

Dat beweert website TVLine op basis van bronnen bij producent Warner Bros, die aan de remake en reboot zou werken.

Onder andere regisseur en producent Robert Zemeckis, bekend van de Back to the Future-trilogie en de speelfilm Forrest Gump, zou werken aan de remake van The Jetsons als uitvoerend producent.

De klassieke tekenfilmserie gaat over de familie Jetson die in het futuristische Orbit City leeft in het jaar 2062 en werd uitgezonden tussen 1962 en 1963 en opnieuw tussen 1985 en 1987.

Studio Warner Bros zou op dit moment gesprekken voeren met verschillende Amerikaanse televisiestations om de interesse voor de serie te peilen. Wie er in de rollen kruipen van George, Jane, Judy en Elroy Jetson is nog niet bekend.