Recensieoverzicht: Despicable Me 3 'lollig' maar 'niet meer verrassend'

De Volkskrant - drie sterren

"De kracht van de Despicable Me-reeks zit 'm in de pure animatieslapstick, die geen taal nodig heeft. De humor van studio Illumination is net iets dwarser dan die van concurrent Pixar. Bij de Despicable Me-reeks is het ook de wonderlijke, tegengestelde samenstelling van de karakters die het 'm doet: de gevoelige ex-schurk Gru, z'n drietal zoete adoptiedochters plus eerdergenoemde Minions. Zo verrassend als in het eerste deel, toen Gru het goede in zichzelf ontdekte, wordt het niet. Maar deel drie is lollig genoeg."

De Telegraaf - drie sterren

"In het derde deel uit de Despicable me-reeks wijken Pierre Coffin en Kyle Balda zo min mogelijk af van beproefde recepten. De populairste elementen uit eerdere delen keren weer terug, aangevuld met succesvol gebleken stukjes uit onder meer de Austin Powers-films. De verschillende verhaallijntjes bieden weliswaar grappige momenten voor kinderen (gekke gele poppetjes) én volwassenen (de vijand is blijven hangen in de jaren tachtig en hekelt Hollywood), maar hebben intussen maar weinig samenhang. Als familiefilm mist Despicable Me 3 daarmee een warm hart, als pretentieloze lolfilm blijft hij moeiteloos overeind."

AD - drie sterren

"Met deze nummer drie in de Verschrikkelijke Ikke-filmreeks krijg je wat je van tevoren al verwacht had: malle avonturen, geinige schurken en onverstaanbare gele mafkezen. Gru's kersverse tegenstander is eigenlijk het verrassendst. Ex-kindster Balthazar Bratt oogt als een van de New Kids uit Maaskantje en zijn achtergrondverhaal is tot in detail behoorlijk komisch - vooral voor volwassenen. Bratt speelt Gru, diens aaibare meisjes én de Minions in deze familiefilm gemakkelijk van het scherm."

NRC - drie sterren

"Jammer dat dit derde deel van Verschrikkelijke Ikke een tikje tegenvalt en niet meer zo heel fris oogt. Veel is nog leuk, zoals het ongeplande optreden van de Minions bij een talentenshow, maar je voelt een beetje de ideeënarmoede. De pastiche op de populaire cultuur uit de jaren tachtig, met heel veel muziek uit die tijd op de soundtrack, is niet heel origineel, de Minions hebben weinig te doen en de avonturen voor de adoptiefdochters van Gru en Lucy voelen erg aangeplakt. De makers krijgen in 2020 een herkansing, als Minions 2 in de bioscoop uitkomt."

Trouw - twee sterren

"Sinds deel 1 zijn we veel liefde gaan voelen voor de quasi-boosaardige Gru, die met z'n gele minions de wereld wilde overheersen maar in plaats daarvan drie weesmeisjes adopteerde. Omdat het familiethema nog niet helemaal vacuüm gezogen was, bedachten de makers dat het aardig zou zijn als Gru een tweelingbroer blijkt te hebben. Zo kunnen ze samen de strijd aangaan met Balthazar Bratt, een voormalig kindsterretje dat zijn honger naar aandacht nooit is kwijtgeraakt. Die keuze levert best een paar grappen op, maar dat Balthazar Bratt zijn snode plannen helemaal in jaren-tachtig-stijl uitvoert, met synthpop, bubblegum, kuif, strakke pakjes en moonwalk, is te gemakkelijk. De eigthies zijn al te vaak het mikpunt van spot. De slotakte maakt een afgeraffelde indruk en voelt daarom niet als de climax die de film nodig had. Al met al: mwoah."

Parool - twee sterren

"Het derde deel van de Despicable me-serie compenseert een teleurstellend gebrek aan geslaagde grappen en frisse ideeën met drie verhaallijnen, waartussen de drie regisseurs hectisch heen en weer springen. Het zal voor de jongste fans wellicht volstaan, maar de herhaling van zetten doet vermoeden dat de wereldwijde opbrengst van 2,5 miljard dollar voor de serie meer gewicht in de schaal legde dan de noodzaak Gru's verhaal voort te zetten. De koek is op."

