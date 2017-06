Acteur Wesley Snipes te zien in virtual reality-productie

De virtual reality-film duurt dertien minuten en is onderdeel van de film The Recall, over een invasie van buitenaardse wezens. De 54-jarige Snipes produceerde de virtual reality-film die te zien is op Samsung's Gear VR en Google's Daydream. "De wereld van entertainment is razendsnel aan het veranderen", vertelt Snipes aan The Wrap. "Dit is een nieuwe manier voor fans om content te ervaren. Je voelt je onderdeel van de film!", vervolgt de Blade-acteur.

Voor tien dollar kunnen fans meespelen en meevechten met Snipes en Mitte in hun strijd tegen de buitenaardse wezens.