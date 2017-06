Meer diversiteit onder nieuwe leden Oscarcomité

Dat meldt Hollywood Reporter.

Na de toevoeging van de nieuwe leden bestaat het comité nu voor 28 procent uit vrouwen en voor 13 procent uit donkere mensen. Onder de nieuwe leden bevinden zich onder andere de acteurs Monica Belluci, Adam Driver, Chris Evans, Gal Godot, John Cho, Donald Glover, The Rock, Chris Hemsworth, Kirsten Stewart, Channing Tatum en Naomi Harris. Zij mogen voortaan meestemmen welke film een Oscar verdient.

Ook de Nederlandse regisseur en scenarioschrijver Paula van der Oest is toegelaten tot The Academy. In 2016 werd haar film Tonio namens Nederland ingezonden voor een Oscar, maar die haalde niet de shortlist voor beste niet-Engelstalige film.

Diversiteit

De organisatie van de Oscars heeft zich als doel gesteld meer diversiteit in het comité te krijgen door meer vrouwen, donkere mensen en buitenlandse filmmakers uit te nodigen om lid te worden.

Deze trend werd al ingezet aan het begin van 2016, na kritiek op de samenstelling van het comité dat voor 92 procent uit blanke mensen en 75 procent uit mannen bestond. Ook kreeg de Academy commentaar op het feit dat in 2015 en 2016 alleen maar maar blanke acteurs Oscars wonnen, terwijl er in die jaren volgens experts genoeg opzienbarende donkere rollen waren.

De president van de Academy, Cheryl Boone Isaacs, maakte het daarom haar doel om in 2020 het aantal vrouwen en donkere mensen te verdubbelen. Om dat te bereiken, moet de Academy elk jaar meer leden uitnodigen. Zo werden in 2015 en 2016 werden er nog respectievelijk 322 en 683 uitnodigingen verstuurd.

Moonlight

Tijdens de laatste Oscar-uitreiking in 2017 waren er wel donkere acteurs die een Oscar wonnen, zoals Mahershala Ali, die voor zijn rol in Moonlight de prijs voor beste mannelijke bijrol won. Viola Davis won de prijs voor beste vrouwelijke bijrol in Fences. Moonlight, met een cast die grotendeels bestond uit Afro-Amerikaanse acteurs, won een Oscar voor beste film.