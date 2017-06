Rollen voor Naya Rivera en Ne-Yo in vervolgserie Step Up-films

Dat meldt filmsite Hollywood Reporter.

De tiendelige dramaserie zal geproduceerd worden door YouTube Originals en Lionsgate en komende herfst uitgezonden worden op YouTube Red, het betaalkanaal van de videodienst.

Channing Tatum en zijn vrouw Jenna Dewan Tatum, de sterren van de originele film, gaan de serie produceren.

Step Up: High Water volgt een groep dansers die studeren aan de High Water Performing Arts School. Rivera zal gestalte geven aan de voormalige danseres Collette en Ne-Yo zal te zien zijn als het hoofd van de school. Andere acteurs zijn onder andere Faizon Love (Couples Retreat) en Lauryn McClain (Daddy’s Little Girls).

Step Up kwam uit in 2006 en kreeg vier succesvolle vervolgfilms: Step Up 2: The Streets (2008), Step Up 3D (2010), Step Up Revolution (2012) en Step Up: All Inn (2014).