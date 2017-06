Hugh Jackman speelt Amerikaanse senator in The Frontrunner

De Australische acteur (48) speelt de charismatische senator uit Colorado die in 1988 favoriet werd om als Democraat uit te komen tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Toen bleek dat hij een affaire had moest hij afzien van de strijd om het presidentschap.

Jason Reitman, die eerder Juno en Up in the Air maakte, zal de film gaan regisseren. Samen met politiek-journalist Matt Bai en Jay Carson, die werkte als perswoordvoerder voor Hillary Clinton, schreef hij het script. Het verhaal voor de film is gebaseerd op Bai's boek All the Truth is Out: The Week Politics Went Tabloid.

De film zal een kritische blik werpen op de acceptatie door de pers om te schrijven over de persoonlijke levens van politici.