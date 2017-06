Halle Berry teleurgesteld in effect van winnen Oscar voor donkere actrices

In haar emotionele acceptatiespeech droeg Berry haar award destijds op aan "elke naamloze, ongeziene donkere vrouw die nu een kans heeft, want vanavond is deze deur geopend." Vijftien jaar later is ze echter nog steeds de enige donkere actrice die er met de hoogste eer in de filmwereld vandoor ging.

Berry noemt de huidige situatie in Hollywood verontrustend. "Dat moment betekende echt helemaal niks", zegt de actrice over haar Oscaroverwinning in een interview met de hoofdredactrice van Teen Vogue. "Ik dacht toen dat het ergens voor stond, maar nu denk ik dat het helemaal geen betekenis heeft gehad."

In 2015 deed de actrice vergelijkbare uitspraken, toen in de krant Guardian.

Politieke statements

In recente jaren is de prijsuitreiking vaker toneel van politieke statements. Winnaars maken van hun acceptatiespeech of presenteerklus gebruik om een lans te breken voor maatschappelijke zaken die hen aan het hart gaan.