Actrice Michelle Rodriguez wil meer vrouwen in Fast and Furious-serie

Dat plaatste de actrice dinsdag op Instagram. Rodriguez benadrukte in de post dat de filmreeks haar aan het hart ligt. "Het is een geweldige rit geweest en ik ben dankbaar voor de kansen die de fans en de studio me door de jaren heen hebben gegeven."

De actrice is te zien in vijf van de acht films die tot nu toe uitkwamen. Haar personage Letty is de enige vrouw in de vaste groep straatracende hoofdpersonen. "Ik hoop dat er in de komende films meer ruimte is voor de vrouwen van de serie", aldus Rodriguez.

Het achtste deel van de serie verscheen eerder dit jaar in de bioscopen. en Rodriguez plaatste haar bericht ter gelegenheid van het verschijnen van de digitale versie.

De andere hoofdrollen worden vertolkt door onder meer Vin Diesel, Ludacris en Dwayne Johnson. De volgende twee Fast and Furious-projecten zijn aangekondigd voor 2019 en 2021. Het is niet duidelijk of de uitlatingen van Rodriguez zijn gebaseerd op een script of vroege plannen voor de volgende film.