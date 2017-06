Dat schrijft The Hollywood Reporter.

Better Call Saul werd bedacht door schrijver Peter Gould en Breaking Bad-bedenker Vince Gilligan. De serie draait om advocaat Saul Goodman, gespeeld door Bob Odenkirk, die eerder in Breaking Bad te zien was.

In het derde seizoen van Better Call Saul was een oude bekende uit Breaking Bad te zien: drugsbaas Gustavo Fring, gespeeld door Giancarlo Esposito.

In Nederland is de serie te zien bij Netflix.