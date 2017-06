Nederlandse manager Elvis Presley krijgt film

Spencer Proffer, Steve Binder en Joe Berlinger werken aan een biopic gebaseerd op het boek The Colonel: The Extraordinary Story of Colonel Tom Parker and Elvis Presley van schrijfster Alanna Nash, meldt Variety.

Binder werkte in het verleden zelf met Parker bij het produceren en regisseren van een NBC-special over Elvis in 1968. "Het 'echte' verhaal van The Colonel is nooit verteld en ik beloof dat je er voor op het randje van je stoel gaat zitten. Ik was daar en ik kende hem", zegt hij.

Tom Parker emigreerde als twintigjarige zonder papieren naar de Verenigde Staten. Hij was de manager van Elvis Presley vanaf 1955 tot aan diens dood in 1977. Zijn hele leven lang bleef hij zwijgen over zijn Nederlandse achtergrond. In 1997 overleed Parker op 87-jarige leeftijd in Las Vegas.

De film moet volgend jaar in productie gaan.