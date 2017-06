Jamie Foxx oefende choreografie voor Baby Driver al tijdens lezen script

De cast combineerde het lezen met het luisteren van een afspeellijst. "Het was mooi om tijdens het voorbereiden ook muziek te luisteren", zegt Foxx in gesprek met NU.nl. "Dat heb ik zo niet eerder gedaan. Zo konden we ons beter voorbereiden."

Baby Driver draait om de jonge Baby, die vluchtauto's bij bankberovingen bestuurt. Regisseur Edgar Wright vergezelde het script van de muziek die hij voor ogen had. Met behulp van een app konden de acteurs de liedjes bij bepaalde passages luisteren.

Ook Jon Hamm had het naar zijn zin met de afspeellijst. "Tijdens het lezen van een script vorm je een bepaald idee over een film", licht de acteur toe. "Als je dan tijdens de eerste draaidag op de set komt, blijkt dat je collega's vaak een ander idee hebben. Dankzij de muziek had deze keer iedereen vanaf de eerste dag ongeveer dezelfde visie."

Muziek speelt een grote rol in de actiefilm. Hoofdpersoon Baby luistert vrijwel non-stop naar zijn iPod om zijn oorsuizen te overstemmen. Het helpt hem ook met de timing tijdens de bankovervallen. In de film is onder meer een schietpartij op de maat van een liedje te zien.

Radar Love

Ook Nederlandse muziek is vertegenwoordigd. Golden Earring's Radar Love en Hocus Pocus van Focus komen voorbij. "En ze komen nog direct achter elkaar ook!", zegt regisseur Wright enthousiast. "Radar Love is een van de beste auto-liedjes ooit en van Hocus Pocus heb ik altijd al gedacht dat het perfect zou zijn voor een achtervolgingsscène."

Muziekliefhebber Wright laat zich voor zijn films graag inspireren door liedjes. De openingsscène heeft hij gebaseerd op het nummer Bellbottoms van The Jon Spencer Blues Explosion. "Toen ik dat hoorde zag ik direct een bankoverval voor me", aldus de Brit. "En bij Hocus Pocus heb je dat stuwende ritme dat plotseling stopt, om vervolgens weer door te knallen. Zo'n scene is dus als het ware gebaseerd op de structuur van een liedje."

Wrights liefde voor muziek werkte aanstekelijk op de cast. "Hij is een muziekbibliotheek", zegt actrice Eiza Gonzalez. "Zijn muziekkeuzes hebben ons geïnspireerd." Ook Lily James is enthousiast. "Het is zowel nostalgisch als modern. Ik zet de soundtrack nog steeds af en toe op."

De muzikaliteit was ook in de cast aanwezig. Hamm wijst naar de Grammy-winst van Foxx en de dj-carrière van hoofdrolspeler Ansel Elgort. "Daarnaast is Jon Hamm een menselijke jukebox", vult Foxx aan.

Twintig jaar

Wright werkte bijna twintig jaar aan zijn script voor Baby Driver. Andere projecten kwamen tussendoor en het kostte veel tijd om de rechten voor alle muziek veilig te stellen. "Ik kan nog niet beseffen dat het nu echt klaar is", zegt Wright. "Het is waarschijnlijk meer geworden dan de film die ik al die tijd in mijn hoofd had."

Daarmee doelt de regisseur onder meer op zijn keuze om geen gebruik te maken van een green screen, waardoor filmmakers later digitaal effecten kunnen toevoegen. De actiescènes met auto's zijn allemaal echt op de weg opgenomen. Naast de stuntmannen, zaten de acteurs ook continu in de auto tijdens de opnames.

"Dat merk je onder meer in gezichtsuitdrukkingen", beschouwt Wright. Volgens hem voelt dat realistischer aan. Om dezelfde reden heeft hij gebruik gemaakt van onopvallende auto's. "Die gebruiken echte overvallers ook. Die zie je niet in opvallende sportauto's."

Baby Driver is vanaf donderdag 29 juli te zien in de bioscoop.