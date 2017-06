Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

De 80’s herleven in de komedieserie GLOW. Hierin sluit de mislukte actrice Ruth (Alison Brie) zich aan bij een groep van vrouwelijke vrijworstelaars onder leiding van een louche coach (Marc Maron). Alsof dat nog niet lastig genoeg is, is haar grootste rivale ook nog eens een oud-vriendin. Onder meer Jenji Kohan, bekend van Orange is the New Black, schreef mee aan deze comedyserie.

Naast GLOW verschenen er deze week nieuwe afleveringen van Better Call Saul, The Originals, Pretty Little Liars, Orphan Black en Shadowhunters: The Mortal Instruments. In de Netflix Original-serie Vrije Teugels ontwikkelt een vijftienjarig meisje een bijzondere band met een paard.

Films

In Ricki and the Flash met drievoudig Oscar-winnares Meryl Streep moet een rockster op leeftijd weer wennen aan het gezinsleven.

In de thriller You Get Me heeft een one-nightstand duistere gevolgen. Kevin Costner moet een aantal pijnlijke keuzes maken om zijn baan als footballcoach te redden in Draft Day. Bokeh is een sciencefictionfilm die zich afspeelt in IJsland. In The Princess Diaries blijkt de klungelige Mia niets minder dan een prinses en XX is een verzameling korte horrorverhalen geregisseerd door vrouwen.

Documentaires

Nobody Speak: Trials of the Free Press onderzoekt de gevolgen van rechtszaken en schadeclaims op de persvrijheid. American Anarchist vertelt het verhaal van de schrijver van de ‘terroristenhandleiding’ The Anarchist Cookbook.