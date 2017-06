David Fincher regisseert vervolg op World War Z

Dat bevestigde de voorzitter van de filmmaatschappij Paramount, Jim Gianopolus, in een interview met Hollywood Reporter.

World War Z was een groot succes in de bioscopen en haalde wereldwijd 540 miljoen dollar (504 miljoen euro) op.

De apocalyptische horror-actiefilm gaat over Gerry Lane (Brad Pitt) die werkt voor het leger en de overheid. Wanneer een zombie-apocalyps uitbreekt, wordt hij door de regering gevraagd om de invasie tegen te gaan. Tegelijkertijd moet hij zijn vrouw en kinderen beschermen tegen vleesetende zombies.

Na de opnames van de film bleek dat Pitt en regisseur Marc Forster niet met elkaar op konden schieten en was het duidelijk dat Forster niet terug zou keren voor een eventueel vervolg.

Nu er een vervanger is gevonden in regisseur David Fincher, gaan volgens Gianopolus de opnames volgend jaar van start. Fincher werkte eerder met Pitt aan de films Seven, Fight Club en The Curious Case of Benjamin Button.