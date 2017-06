Netflix gaat nieuwe versie van Dynasty uitzenden

Dat meldt Deadline.

In de nieuwe versie draait het wederom om de rijke familie Carrington en de moeilijke relatie tussen dochter Fallon en haar nieuwe stiefmoeder Cristal. De vader van het gezin, Blake Carrington, zal worden gespeeld door Grant Show. De rollen van Fallon en Cristal gingen naar Elizabeth Gillies en Nathalie Kelley.

Het is niet bekend of leden van de cast van de originele serie uit de jaren 80 zullen opduiken in de reboot. John Forsythe, die in het origineel Blake speelde, is in 2010 overleden. De oorspronkelijke Cristal, toen Krystle, Linda Evans is al langer niet meer actief als actrice. Fallon werd destijds door twee verschillende actrices gespeeld.

Joan Collins

Ook is niet duidelijk of het personage Alexis, in de jaren tachtig gespeeld door Joan Collins, zal opduiken in de nieuwe Dynasty. Toen zij in 1981 haar intrede deed in de show, schoten de tot dan toe matige kijkcijfers omhoog. De inmiddels 84-jarige Collins was onlangs nog te zien in de Absolutely Fabulous-film en in de serie The Royals.

De nieuwe versie van Dynasty is in de VS op reguliere televisie te zien. Daarom zal de serie ook buiten Amerika en Canada per aflevering worden vrijgegeven op Netflix.